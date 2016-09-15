Президент РФ подарил Медведеву на день рождения картину

Президент РФ Владимир Путин по окончании состоявшегося в Крыму заседания президиума Госсовета лично поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения и подарил ему картину «В цеху».

Свое 51-летие Медведев отметил накануне, однако в тот день Путин имел возможность поздравить главу правительства лишь по телефону, сообщает «Интерфакс».

- Сегодня я хотел бы сделать это лично и от вас всех вручить ему сувенир, - сказал Путин. В этот момент помощник внес в зал, где проходило заседание президиума, картину.

- Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич занимается. Картина называется «В цеху», - добавил Путин под дружный смех и аплодисменты в зале.