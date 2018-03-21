Президент Перу уходит в отставку из-за скандала
Перуанский лидер Пабло Кучински в ближайшее время покинет свой пост.
Глава государства уже уведомил об этом конгресс и вскоре выступит с соответствующим официальным заявлением. Оставить свой пост 79-летнего президента вынуждает скандал с подкупом голосов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Некоторое время назад стало известно, что парламент страны поддержал инициативу об импичменте Кучински по причине «моральной недееспособности». Однако дата начала процесса определена не была.
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