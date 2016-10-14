Президент РФ одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы ВКС РФ в Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
- Федеральным законом ратифицируется соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашением регулируются условия нахождения российской авиационной группы на территории Сирии.
Следующая новость Власти США заподозрили РФ в связях с WikiLeaks
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии