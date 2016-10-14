Президент РФ одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы ВКС РФ в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- Федеральным законом ратифицируется соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашением регулируются условия нахождения российской авиационной группы на территории Сирии.