Президент США объявил несколько американских СМИ врагами народа

Президент США Дональд Трамп назвал несколько американских СМИ врагами для народа. Он обвинил New York Times, ABC, CNN и некоторые другие издания в распространении недостоверной информации.

В своем Twitter Дональд Трамп написал: «СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), не мои враги. Это враги всех американцев».

На пресс-конференции 16 февраля президент уже отмечал, что «лживые» новости препятствуют налаживанию отношений с Москвой. Он заявил, «что лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией».

На своем сайте Дональд Трамп запустил опрос с целью выяснить, какие американские СМИ предоставляют недостоверную информацию.