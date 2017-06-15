Президент РФ обвинил США и ЕС в госперевороте на Украине

Президент России Владимир Путин обвинил США и Европейский союз в поддержке силового захвата власти на Украине. Об этом российский лидер рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

По словам Путина, протесты на Украине начались с того момента, как действующий в то время президент страны Виктор Янукович решил дополнительно изучить договор об ассоциации с Евросоюзом.

«Да, вот с этого, собственно, все началось. И наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот», - сказал российский лидер, подчеркнув, что побудительным мотивом для смены власти на Украине стала коррупция.

Показ третьей части этой документальной ленты «Путин» начался в среду на кабельном канале Showtime. Премьера фильма в России состоится 19 июня на «Первом канале», сообщает «Экономика сегодня».

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