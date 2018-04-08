Президент США обрушил вину на Путина за поддержку сирийского лидера
Президент США Дональд Трамп обвинил российского лидера Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке правительства Сирии.
«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии…Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придется заплатить большую цену», - написал Трамп в Twitter.
Американский лидер призвал в ближайшее время открыть зону для оказания медпомощи и назвал сложившуюся ситуацию еще одной гуманитарной катастрофой, передает «Газета.ru».
Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о химатаках в Восточной Гуте.
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