Президент США назвал «очень успешной» встречу с главой МИД России

Американский президент Дональд Трамп весьма положительно оценил свою встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Трамп пояснил, что США стремятся расширить свои возможности в борьбе с терроризмом и привлечь к этому как можно больше партнеров. Вашингтон настроен на обмен информацией с Москвой в данной сфере, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что Трамп якобы передал Лаврову секретные сведения, полученные от союзников США в Сирии. Однако в Белом доме и Госдепартаменте эту информацию опровергли, пояснив, что президент не обсуждал с российским министром подробности операций в ближневосточном государстве.