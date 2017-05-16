Президент США назвал «очень успешной» встречу с главой МИД России
Американский президент Дональд Трамп весьма положительно оценил свою встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Трамп пояснил, что США стремятся расширить свои возможности в борьбе с терроризмом и привлечь к этому как можно больше партнеров. Вашингтон настроен на обмен информацией с Москвой в данной сфере, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что Трамп якобы передал Лаврову секретные сведения, полученные от союзников США в Сирии. Однако в Белом доме и Госдепартаменте эту информацию опровергли, пояснив, что президент не обсуждал с российским министром подробности операций в ближневосточном государстве.
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