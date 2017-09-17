Президент США назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой»
Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «человеком-ракетой».
Об этом американский президент написал в своем Twitter: «Поговорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Спросил его, как поживает «человек-ракета».
Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора 16 сентября лидеры Южной Кореи и США договорились усилить давление на КНДР из-за очередного испытания баллистической ракеты, которое состоялось 15 сентября. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане. Испытание было проведено спустя четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.
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