Президент Молдовы отказался запрещать российские новости
Молдавский лидер Игорь Додон повторно отклонил принятый парламентом страны закон о запрете трансляции российских новостных программ.
По словам Додона, нормативный акт не соответствует принципам демократии и основным правам человека, которые гарантируют конституция республики и Европейская конвенция. Президент Молдовы также подчеркнул, что введение цензуры в правовом государстве недопустимо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Facebook Додона.
В конце прошлого года закон о запрете трансляции российских телепрограмм был принят молдавским парламентом повторно после отклонения президентом. Речь идет о новостных и информационно-аналитических передачах. Законодатели считают данную меру борьбой с иностранной пропагандой.
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