Президент Молдавии высказался против иностранного военного присутствия в стране

Выступая на пресс-конференции в Кишиневе, новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что категорически возражает против иностранного военного присутствия в стране и открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе.

- Категорически против открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе. В Молдавии, как нейтральном государстве, не должно быть офиса НАТО или каких-либо других организаций. У многих вызвало опасение, что открытие бюро по связи — это первый шаг для вступления республики в НАТО, — цитирует Додона РИА «Новости».

По словам главы государства, он надеется, что руководство НАТО выскажет свою позицию о нейтралитете Молдавии.

- Идеально было бы подписать декларацию о нейтралитете Молдавии, — сказал Додон, подчеркнув, что республика не должна быть вовлечена в какие-либо конфликты.

- Молдавия после объединения и решения приднестровского конфликта будет страной без иностранных войск. Миротворческие силы, да, но не иностранные войска НАТО, — заявил Додон.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики.

Новый президент Молдавии Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что «намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки». Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране уже действует информационный центр Североатлантического альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

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Теги:
Места: Европа, СНГ
Организации: НАТО
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