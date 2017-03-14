Президент Молдавии выразил сожаление по поводу заявлений об отказе от поездок в РФ

Комментируя призыв премьер-министра Павла Филипа и спикера парламента Андриана Канду запретить государственным чиновникам Молдавии поездки в Россию, президент страны Игорь Додон назвал подобные заявления недальновидными и необдуманными.

«Выразил сожаление по поводу последствий недальновидного заявления руководства Молдовы в адрес Российской Федерации. Надеюсь на то, что это не повлияет на общую динамику развития отношений», - цитирует ТАСС запись, сделанную Додоном на странице в Facebook по итогам переговоров с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным.

По словам Додона, стороны обсудили повестку предстоящего 16-18 марта рабочего визита президента Молдавии в Россию, в ходе которого запланирована его встреча с Владимиром Путиным.

«Предложил провести молдавско-российские консультации в отношении выстраивания стратегического партнерства. Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существующего договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией или необходимости начать консультации по разработке нового договора о стратегическом партнерстве между нашими странами», - отметил глава государства.

Ранее, на прошлой неделе Филип и Канду, которые представляют правящую в Молдавии коалицию проевропейских партий, встретились с послом РФ в Молдавии Фаритом Мухаметшиным. Они передали ему ноту, в которой говорится, что нескольких молдавских чиновников якобы «останавливали, допрашивали и обыскивали на въезде в РФ представители российских спецслужб». Российского посла проинформировали, что «пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».