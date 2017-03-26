Президент Молдавии призвал вернуть русский язык в школы

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение обязательного преподавания русского языка в молдавских школах.

Как рассказал глава республики, более 90 процентов населения в его стране общается на русском. Он назвал знание языка существенным плюсом и преимуществом перед соседями, сообщает Lenta.ru.

Президент заявил: «Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу».

В 2014 году в Молдавии был принят Кодекс об образовании, в соответствии с которым обучение должно вестись на государственном языке. Преподавание на языках межнационального общения, к которым относится русский, и языках национальных меньшинств может происходить «лишь в пределах возможностей системы образования».

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