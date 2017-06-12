Президент Молдавии поздравил россиян с праздником
Молдавский президент Игорь Додон поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и граждан РФ с Днем России.
Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook. Додон назвал Россию «важнейшим стратегическим партнером» Молдавии и заверил, что отношения между двумя странами будут восстановлены в полной мере, сообщает РИА «Новости».
В конце мая отношения между Кишиневом и Москвой обострились из-за того, что пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Молдавии. На их высылку из страны РФ дала зеркальный ответ.
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