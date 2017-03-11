Президент Молдавии посетит Россию с рабочим визитом

На следующей неделе президент России проведет встречу с главой Молдавии Игорем Додоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Додон заявлял, что планирует посетить Москву с рабочим визитом с 16 по 18 марта. Президент Молдавии отмечал: «Я продолжу поездки в Москву и буду продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией».

Додон проигнорировал рекомендации правительства избегать поездок в Россию в связи со сложностями при пересечении границы, сообщает ТАСС.