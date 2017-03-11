Президент Молдавии посетит Россию с рабочим визитом
На следующей неделе президент России проведет встречу с главой Молдавии Игорем Додоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Додон заявлял, что планирует посетить Москву с рабочим визитом с 16 по 18 марта. Президент Молдавии отмечал: «Я продолжу поездки в Москву и буду продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией».
Додон проигнорировал рекомендации правительства избегать поездок в Россию в связи со сложностями при пересечении границы, сообщает ТАСС.
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