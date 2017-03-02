Президент Молдавии обсудит отзыв посла из РФ с главой правительства

Президент Молдавии Игорь Додон в ближайшее время проведет переговоры с главой правительства страны Павлом Филипом по поводу назначения и отзыва дипломатов.

По словам главы государства, он пока не получал от кабмина запроса на отзыв из Москвы посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша. Какие-либо детали и уточнения по данному поводу могут появиться только после встречи президента с премьером, сообщает РИА «Новости».

Отзыв дипломата был утвержден молдавским правительством накануне. При этом причина его никак не объяснялась.

В МИД РФ заявили, что решение молдавской стороны стало для ведомства полной неожиданностью. Политологи видят в нем «закулисную подоплеку», противостояние между выступающим за сближение с Россией президентом и правительством, где преобладают прорумынские и проевропейские настроения.

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Теги:
Места: Россия, СНГ
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