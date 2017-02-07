Президент Молдавии назвал провокацией открытие офиса НАТО в стране
Президент Молдавии Игорь Додон выступил против открытия офиса Североатлантического альянса в стране.
«Я думаю, что открытие офиса НАТО в Кишиневе не будет положительным моментом для большинства граждан в моей стране. Неважно, что при этом говорят другие, извне нашей страны. Меня беспокоит лишь вопрос нейтралитета моей страны и безопасность граждан», - цитирует «Интерфакс» его заявление на пресс-конференции после встречи с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
Додон расценил инициативу открытия офиса альянса в Молдавии как провокацию коалиционного правительства, отметив, что это было еще до его вступления в должность главы государства.
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