Президент Молдавии назвал провокацией открытие офиса НАТО в стране

Президент Молдавии Игорь Додон выступил против открытия офиса Североатлантического альянса в стране.

«Я думаю, что открытие офиса НАТО в Кишиневе не будет положительным моментом для большинства граждан в моей стране. Неважно, что при этом говорят другие, извне нашей страны. Меня беспокоит лишь вопрос нейтралитета моей страны и безопасность граждан», - цитирует «Интерфакс» его заявление на пресс-конференции после встречи с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Додон расценил инициативу открытия офиса альянса в Молдавии как провокацию коалиционного правительства, отметив, что это было еще до его вступления в должность главы государства.