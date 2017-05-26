Президент РФ может провести массовую административную амнистию

Президент РФ Владимир Путин может провести административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции.

С таким предложением выступил Совет при президенте России по правам человека, пишет газета «Коммерсант».

По словам главы совета Михаила Федотова, если президент одобрит предложение, то такая амнистия станет первой в истории РФ.

Он также отметил, что КоАП предусматривает проведение массовой административной амнистии, поэтому препятствий для ее осуществления нет.

Если руководство страны согласится с предложением, то под амнистию могут попасть миллионы россиян, подвергшиеся административному наказанию.

По итогам 2016 года административные правонарушения совершили около 6,5 миллиона россиян, сообщает «Экономика сегодня».