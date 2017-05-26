Президент РФ может провести массовую административную амнистию
Президент РФ Владимир Путин может провести административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции.
С таким предложением выступил Совет при президенте России по правам человека, пишет газета «Коммерсант».
По словам главы совета Михаила Федотова, если президент одобрит предложение, то такая амнистия станет первой в истории РФ.
Он также отметил, что КоАП предусматривает проведение массовой административной амнистии, поэтому препятствий для ее осуществления нет.
Если руководство страны согласится с предложением, то под амнистию могут попасть миллионы россиян, подвергшиеся административному наказанию.
По итогам 2016 года административные правонарушения совершили около 6,5 миллиона россиян, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Назван самый популярный в мире цвет автомобиля
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии