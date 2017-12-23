Президент США может одобрить план поставок противотанковых ракет на Украину
Президент США Дональд Трамп готовится подписать документ о поставках противотанковых ракетных комплексов на Украину.
Как сообщает Lenta.ru, планируется отправить 210 противотанковых ракет и 35 установок, общая сумма которых составит 47 млн долларов.
По мнению издания ABC News, шаги американского лидера «спровоцирует сильную реакцию со стороны России, которая может сорвать попытки Трампа улучшить отношения с Москвой».
Если данный план одобрит Трамп, документ поступит в Конгресс, который рассмотрит его в течение 30 дней. В случае одобрения выполнением документа займется Государственный департамент США.
21 декабря Вашингтон согласовал первые поставки оборонительного летального оружия на Украину.
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