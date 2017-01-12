Президент Мексики отказался платить за строительство стены

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены на границе с США. Ньето заявил, что Мексика не собирается финансировать американский проект, отметив, что сделает все возможное, чтобы сохранить свободу денежных переводов мигрантов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, выступая на первой большой пресс-конференции, вновь напомнил о своем намерении возвести стену на границе с Мексикой. При этом Трамп подчеркнул, что счет за строительство оплатят мексиканские власти, пригрозив в случае отказа запретить денежные переводы мексиканских мигрантов из США на родину, сообщает «Экономика сегодня».

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов. Он вступит в должность 20 января 2017 года.