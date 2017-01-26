Президент Мексики Ньето отказался от запланированного на 31 января визита в США

Запланированная на 31 января встреча в Вашингтоне президентов Мексики и США Энрике Пеньи Ньето и Дональда Трампа не состоится. Об этом мексиканский лидер сообщил в Twitter.

«Этим утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече, запланированной на следующий вторник с президентом Трампом», — цитирует Ньето РИА «Новости».

Вместе с тем глава государства дал понять, что готов к диалогу с Вашингтоном.

«Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений, которые пойдут на пользу обоим государствам», — заявил Ньето.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность встречи на высшем уровне из-за разногласий, возникших в связи с решением Трампа выстроить стену на границе между двумя государствами.

Власти Мексики отказались оплатить часть работ по возведению «забора на границе», на чем настаивают США.