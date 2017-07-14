Президент РФ любит общаться с рабочими людьми

Президент России Владимир Путин признался, что ему интереснее всего общаться с рабочими людьми, теми, кто умеет делать что-то своими руками.

По его мнению, именно от рабочих людей зависят победы России.

«Мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят. С рабочими людьми, рабочими — в широком смысле этого слова: с теми, кто своими руками что-то делает, своей головой. Я чувствую себя органичной частью этих коллективов», — сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Президент также отметил, что такое общение всегда полезно, так как это и есть настоящая жизнь, а все остальное – это такой пинг-понг, спорт такой, это такая сфера пропаганды, скорее всего, сообщает «РИА Новости».