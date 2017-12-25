Президент Литвы призвала не враждовать с Россией
Президент Литвы Даля Грибаускайте изменила своей обычной риторике и высказалась за сотрудничество с Россией.
Грибаускайте заявила, что РФ является для Литвы сложным соседом и останется таковым, если не сменится ее руководство. Однако это не означается, что Вильнюс должен прекратить общение с Москвой.
По словам Грибаускайте, Литве необходимо изменить свою позицию и стать открытой к изменения, «не отказываясь от ценностей, но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать», передает Nation News о ссылкой на местные СМИ.
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