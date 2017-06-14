Президент Литвы подарила телескоп силовикам в Донбассе

Президент Литвы Даля Грибаускайте купила на свои личные деньги телескоп для украинских силовиков в Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, всего Литва передала силовикам 150 телескопов, один из которых купила Грибускайте в подарок украинской стороне.

Порошенко отметил, что «большой друг украинского народа» Грибаускайте недавно приезжала на Украину, и, по ее собственному выражению, не могла явиться с пустыми руками.

Вместе с тем, он не уточнил, какие именно телескопы получила Украина, однако предположительно речь идет о военных телескопах, используемых для разведки и наблюдения.

Ранее Литва стала первой страной, предоставившей Украине летальное оружие, сообщает «РИА Новости».