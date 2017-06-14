Президент Литвы подарила телескоп силовикам в Донбассе
Президент Литвы Даля Грибаускайте купила на свои личные деньги телескоп для украинских силовиков в Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, всего Литва передала силовикам 150 телескопов, один из которых купила Грибускайте в подарок украинской стороне.
Порошенко отметил, что «большой друг украинского народа» Грибаускайте недавно приезжала на Украину, и, по ее собственному выражению, не могла явиться с пустыми руками.
Вместе с тем, он не уточнил, какие именно телескопы получила Украина, однако предположительно речь идет о военных телескопах, используемых для разведки и наблюдения.
Ранее Литва стала первой страной, предоставившей Украине летальное оружие, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость США переносят ракетные установки из Иордании в Сирию
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии