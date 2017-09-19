Президент Литвы обвинила РФ в подготовке к агрессии

Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе выступления на Генассамблее ООН заявила, что Россия готовится к нападению на западные страны.

По ее мнению, об этом свидетельствует характер учений «Запад-2017». Грибаускайте утверждает, что российские воска отрабатывают на маневрах сценарии атак на соседние государства, передает ТАСС.

Российская делегация на выступлении президента Литвы не присутствовала, она покинула зал заседаний перед этим.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что маневры «Заапад-2017» проводятся исключительно в оборонительных целях, а Польша и страны Балтии умышленно нагнетают обстановку вокруг этих учений.