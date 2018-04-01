Президент РФ лично поблагодарил Амана Тулеева за многолетнюю работу
Президент России Владимир Путин лично позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области.
Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», - сказал Песков.
Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Кемеровской области и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергея Цивилева.
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