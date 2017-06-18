Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью

Президент Коста-Рики Гильермо Солис съел осу во время общения с журналистами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC 6, в момент, когда Солис говорил об открытии бетонного завода в южной части страны, к нему подлетело насекомое.

Глава государства тут же пошутил: «Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок».

Помощник Солиса предложил ему стакан воды, однако президент продолжил говорить об открытии асфальтового завода.