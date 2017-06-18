Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью
Президент Коста-Рики Гильермо Солис съел осу во время общения с журналистами.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC 6, в момент, когда Солис говорил об открытии бетонного завода в южной части страны, к нему подлетело насекомое.
Глава государства тут же пошутил: «Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок».
Помощник Солиса предложил ему стакан воды, однако президент продолжил говорить об открытии асфальтового завода.
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