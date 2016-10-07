Президент Колумбии стал обладателем Нобелевской премии мира
Колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране, получил Нобелевскую премию мира.
Победитель был выбран из 376 кандидатов: 228 частных лиц и 148 организаций, сообщает Интерфакс.
Эксперты полагали, что премию должны были получить волонтерская организация «Белые шлемы» в Сирии и участники переговоров, которые смогли добиться снятия санкций с Ирана.
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