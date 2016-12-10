Президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2016 год была вручена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу на торжественной церемонии в Стокгольме. В зале присутствовали королевская семья и члены правительства Швеции.

Согласно последней воле знаменитого шведского химика Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, носящих его имя, присуждается и вручается в Осло, а не Стокгольме.

Норвежский нобелевский комитет объявил Сантоса лауреатом премии мира 7 октября. Глава государства удостоился награды за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

С 1964 года конфликт унес жизни 220 тысяч колумбийцев и вынудил 6 миллионов человек покинуть свои дома. Сам президент Сантос назвал полученную им Нобелевскую премию мира "подарком небес", сообщает ТАСС.

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