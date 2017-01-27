Президент Киргизии утвердил новую конституцию страны
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев утвердил новый основной закон республики и подписал указ о его публикации.
По его словам, в конституцию внесены примерно 40 поправок. Кроме того, устранены неточности, противоречия и искажения между текстами на государственном и официальном языках – киргизском и русском соответственно, передает РИА «Новости».
Несколько статей новой конституции Киргизии вступят в силу только в конце текущего года, после окончания полномочий Атамбаева и избрания нового главы государства.
Референдум о внесении поправок в конституцию прошел в Киргизии в декабре. В голосовании приняли участие более 42% граждан, подавляющее большинство из которых, одобрило предложенные изменения.
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