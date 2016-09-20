Президент Киргизии останется под наблюдением медиков из Турции
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ближайшее время будет находиться под наблюдением врачей в Турции.
19 сентября в аэропорту Стамбула, где он делал пересадку на пути в Нью-Йорк, Атамбаев почувствовал себя плохо. У него выявили проблемы с сердцем.
- Состояние здоровья Атамбаева удовлетворительное, оно не вызывает опасений, - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.
Собеседник издания не стал комментировать информацию, что президент госпитализирован в Турции.
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