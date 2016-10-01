Президент Киргизии Атамбаев выписан из больницы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выписан из московской больницы. Вечером он вернется домой в Бишкек.

- Президент Киргизии днем в субботу был выписан из Центральной клинической больницы Управделами президента России, где с 23 сентября он проходил лечение в связи с возникшими проблемами с сердцем, - сказали «Интерфаксу» в посольстве Киргизии в РФ.

Скорее всего, в Бишкеке Атамбаев окажется сегодня вечером.