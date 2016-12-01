Президент Киргизии анонсировал вывод российской военной базы из страны

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о выводе российских войск с территории республики после окончания срока действия договора.

- Конечно, это, может, кому-то не нравиться, но я смог донести эту мысль до президента России Владимира Путина, и он меня понял, — подчеркнул Атамбаев.

При этом он подчеркнул, что Россия останется стратегическим партнером Киргизии.

Подводя итоги года, Атамбаев также отметил, что вывод авиабазы США «Ганси» из Киргизии было правильным решением, за которым последовало решение о выводе с территории республики российской базы, так как Киргизия в военном плане, по его мнению, должна опираться лишь на свои силы.

В 2009 году срок действия соглашения между РФ и Киргизией продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды, сообщает «РИА Новости».

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