Президент Казахстана Назарбаев в ближайшие часы выступит с официальным заявлением
Пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что в 21:00 (18:00 по московскому времени) глава государства выступит с официальным заявлением.
«Сегодня в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Чему будет посвящено заявление Назарбаева, не конкретизируется.
Ранее, 25 января казахстанский лидер уже выступал по каналам национального телевидения. Тогда его выступление было посвящено вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти в стране. В минувшие выходные Назарбаев также выступил на открытии зимней Универсиады в Алма-Ате.
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