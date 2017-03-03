Президент Казахстана может получить статус незыблемой ценности

Казахстанские парламентарии настаивают на необходимости законодательно закрепить исключительную значимость для государства его первого президента Нурсултана Назарбаева.

В ходе рассмотрения пакета поправок в Конституцию Казахстана на совместном заседании палат национального парламента, депутат мажилиса Бакытгуль Хаменова подчеркнула необходимость отразить в главном законе страны неоценимую роль лидера нации, его исключительную значимость, передает «Интерфакс».

Хаменова предложила внести «в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева».

В декабре 2016 года депутаты предложили закрепить в Конституции страны выдающийся вклад Назарбаева в развитие Казахстана, а также отразить его имя в наименовании столицы и других важных объектов страны. Тогда президент не поддержал эту идею.

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