Президент Италии прибыл с официальным визитом в Москву

Итальянский лидер Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в столицу России. Его самолет приземлился во Внуково-2.

Политик намерен 11 апреля встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ними двусторонние отношения, а также побеседовать на актуальные международные темы, передает РИА «Новости».

Кроме того, Маттарелла проведет встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, на которой будут обсуждаться совместные проекты Италии и РФ в промышленной транспортной, энергетической и иных сферах.

Наряду с этим президент Италии планирует пообщаться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.