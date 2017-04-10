Президент Италии прибыл с официальным визитом в Москву
Итальянский лидер Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в столицу России. Его самолет приземлился во Внуково-2.
Политик намерен 11 апреля встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ними двусторонние отношения, а также побеседовать на актуальные международные темы, передает РИА «Новости».
Кроме того, Маттарелла проведет встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, на которой будут обсуждаться совместные проекты Италии и РФ в промышленной транспортной, энергетической и иных сферах.
Наряду с этим президент Италии планирует пообщаться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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