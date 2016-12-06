Президент Италии отложил отставку главы правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьера Матео Ренци повременить с уходом в отставку до одобрения закона о бюджете на будущий год.

Глава правительства решил оставить свой пост после проведения референдума в стране не прошлой неделе, передает ТВЦ. На обсуждение граждан Италии был вынесен вопрос о проведении конституционной реформы, ограничивающей полномочия региональных властей.

Большинство избирателей проголосовало против реформы, поэтому Ренци, бывший ее инициатором, объявил о своей отставке.