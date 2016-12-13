Президент Ирана ответил согласием на предложение Путина посетить Россию

Предложение президента РФ Владимира Путина посетить Россию принято иранским лидером Хасаном Роухани. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Махмуд Ваези.

- Во время своего последнего визита в Тегеран Путин пригласил Роухани совершить визит в Москву. Роухани принял это приглашение, - цитирует Ваези ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По завершении состоявшегося в Тегеране итогового заседания постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр заявил также, что конкретные сроки визита должны согласовать главы МИД двух стран.