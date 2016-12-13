Президент Ирана ответил согласием на предложение Путина посетить Россию
Предложение президента РФ Владимира Путина посетить Россию принято иранским лидером Хасаном Роухани. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Махмуд Ваези.
- Во время своего последнего визита в Тегеран Путин пригласил Роухани совершить визит в Москву. Роухани принял это приглашение, - цитирует Ваези ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
По завершении состоявшегося в Тегеране итогового заседания постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр заявил также, что конкретные сроки визита должны согласовать главы МИД двух стран.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии