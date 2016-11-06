Президент Германии опасается Дональда Трампа

Президент Германии Йоахим Гаук назвал кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа непредсказуемым. Об этом он сообщил в интервью журналу Der Spiegel.

По его мнению, невозможно предсказать, каких действий можно ожидать от Трампа, если он станет президентом США.

«Это представляет собой проблему для меня, для многих людей в США и здесь, у нас дома», - сказал Гаук. Кроме того, он выразил надежду на преобладание американской демократий, которая не позволит

американскому президенту действовать как автократу. Выборы в США пройдут 8 ноября.