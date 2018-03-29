Президент Франции не стал отменять свой визит в РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон не стал отменять официальную поездку в Москву, запланированную ранее на май.
Ранее предполагалось, что Макрон перенесет или откажется от переговоров с властями России из-за скандала в связи с «делом Скрипаля».
В понедельник, 26 марта, Франция объявила о высылке четырех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвиняющей Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кроме того, Великобританию поддержали еще 26 стран, среди которых 18 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия.
Россия все обвинения в свой адрес опровергает, сообщает «360».
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