Президент Франции не стал отменять свой визит в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал отменять официальную поездку в Москву, запланированную ранее на май.

Ранее предполагалось, что Макрон перенесет или откажется от переговоров с властями России из-за скандала в связи с «делом Скрипаля».

В понедельник, 26 марта, Франция объявила о высылке четырех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвиняющей Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Великобританию поддержали еще 26 стран, среди которых 18 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия.

Россия все обвинения в свой адрес опровергает, сообщает «360».