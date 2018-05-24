Президент Франции признал Россию «сильным лидером»
Президент Франции Эммануэль Макрон осознает незаменимую роль России на международной арене. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Макрона, лидерство России особенно заметна в ее ближайшем окружении и на Ближнем Востоке. В частности, в Сирии.
Вместе с тем он добавил, что Москва должна соблюдать интересы Франции и суверенных государств, передает «Интерфакс». В связи с этим должны быть проработаны совместные подходы к решению международных проблем.
В ходе встречи лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Сирии, срыв переговоров между США и КНДР, кибербезопасность и другие вопросы.
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