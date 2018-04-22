Президент Франции признал Владимира Путина «сильным лидером»
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главу России Владимира Путина сильным лидером, однако призвал страны Запада «не быть наивными».
Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой», - сказал он.
Французский лидер отметил, что Путин «сильный и умный», и добавил, что несмотря на заявления российских властей о неучастии в делах других стран, они все-таки настроены «на вмешательство в (западные – прим.) демократии». Макрон подчеркнул, что лидеры западных государств «не должны быть слабыми с президентом Путиным».
«Если вы слабы, он использует это», - приводит слова французского президента ТАСС.
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