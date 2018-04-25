Президент Франции предложил перезаключить сделку с Ираном
Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом высказался за обновление сделки с Ираном на новых условиях.
Макрон считает, что любая активность Ирана в рамках ядерной программы должна быть заблокирована на срок до 2025 года. Наряду с этим Тегерану следует запретить разработку баллистических ракет, сообщает «ФедералПресс».
Трамп, в свою очередь, заявил, что готов обсуждать изменения в ядерной сделке с Ираном, поскольку данное соглашение весьма невыгодно для США.
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