Президент Франции предложил снять с Кубы эмбарго

Президент Франции Франсуа Олланд выступил за полное прекращение действия торгового эмбарго в отношении Кубы.

Выступая на телеканале BFMTV в связи с кончиной Фиделя Кастро, французский лидер отметил, что введенные США ограничения негативно сказываются на Кубе. Олланд добавил, что Куба может быть полноправным членом мирового сообщества и ее следует воспринимать как партнера, передает РИА «Новости».

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался накануне в возрасте 90 лет. В связи с этим в стране объявлен девятидневный траур.