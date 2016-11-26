Президент Франции предложил снять с Кубы эмбарго
Президент Франции Франсуа Олланд выступил за полное прекращение действия торгового эмбарго в отношении Кубы.
Выступая на телеканале BFMTV в связи с кончиной Фиделя Кастро, французский лидер отметил, что введенные США ограничения негативно сказываются на Кубе. Олланд добавил, что Куба может быть полноправным членом мирового сообщества и ее следует воспринимать как партнера, передает РИА «Новости».
Лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался накануне в возрасте 90 лет. В связи с этим в стране объявлен девятидневный траур.
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