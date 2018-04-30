Президент Франции опубликовал запись разговора с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в социальной сети запись телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По словам французского лидера, они обсудили ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения, передает агентство «URA.RU». К видео, размещенном из самолета перед вылетом в Австралию, Макрон оставил запись на трех языках – французском, английском и русском.

«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность», - написал президент.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон посетит Россию с официальным визитом 24 и 25 мая.