Президент Франции опубликовал запись разговора с Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в социальной сети запись телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
По словам французского лидера, они обсудили ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения, передает агентство «URA.RU». К видео, размещенном из самолета перед вылетом в Австралию, Макрон оставил запись на трех языках – французском, английском и русском.
«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность», - написал президент.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон посетит Россию с официальным визитом 24 и 25 мая.
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