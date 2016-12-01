Президент Франции Олланд отказался от переизбирания на новый срок

Выступая в прямом эфире, президент Франции Франсуа Олланд объявил о том, что не будет добиваться своего переизбрания на новый срок.

- Я решил, что не буду кандидатом на предстоящих выборах. Я полностью отдаю себе отчет в том, что выдвижение моей кандидатуры могло бы поставить под угрозу единство левых сил во Франции, - цитирует Олланда ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что намерен оставаться на посту до конца своих полномочий в мае 2017 года.

- Мой долг – продолжать управлять страной в соответствии с мандатом, который был доверен мне в 2012 году, - подчеркнул французский лидер.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия действующему главе Пятой республики упал до рекордно низкого уровня. То, что у Олланда не было шансов на успех на предстоящих весной 2017 года выборах, подтвердили также результаты праймериз.