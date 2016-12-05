Президент Филиппин весной может приехать в Россию
Президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию с официальным везитом весной 2017 года, заявил глава МИД Филиппин Перфекто Ясая.
По его словам, глава РФ Владимир Путин пригласил президента Дутерте приехать с визитом в следующем году.
- Надеюсь, это произойдет в апреле, марте, или даже мае,- сказал Ясая на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Перу провел встречу с филиппинским лидером Родриго Дутерте и обсудил с ним развитие отношений между двумя странами, сообщает Интерфакс.
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