Президент Филиппин весной может приехать в Россию

Президент Филиппин Родриго Дутерте может посетить Россию с официальным везитом весной 2017 года, заявил глава МИД Филиппин Перфекто Ясая.

По его словам, глава РФ Владимир Путин пригласил президента Дутерте приехать с визитом в следующем году.

- Надеюсь, это произойдет в апреле, марте, или даже мае,- сказал Ясая на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Перу провел встречу с филиппинским лидером Родриго Дутерте и обсудил с ним развитие отношений между двумя странами, сообщает Интерфакс.