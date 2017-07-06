Президент Филиппин пригрозил террористу съесть его печень

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил жестокой расправой террористам, казнившим двух заложников.

Речь идет о боевиках группировки «Абу Сайяф», имеющей отношение к ДАИШ (обе запрещены в РФ). Накануне они обезглавили двух въетнамцев, которых удерживали в плену около года.

Дутерте обратился к одному из террористов, пообещав съесть его печень у него на глазах. По словам филиппинского лидера, деятельность террористов не имеет ничего общего с исламом – они лишь прикрываются именем Аллаха, совершая свои преступления, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дутерте известен своими жесткими высказываниями в адрес мировых лидеров, а также радикальными мерами в борьбе с преступностью. В частности, он разрешил полиции отстреливать торговцев наркотиками. По его словам, он сам занимался этим до того, как занять пост главы государства.