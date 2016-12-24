Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный как «мастер оскорблений», пригрозил сжечь ООН из-за требования правозащитников при организации расследовать убийства лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.

- Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку,- заявил он, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.

Правозащитники ООН утверждают, что с приходом Дутерте к власти в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с торговлей наркотиками. В ответ филиппинский президент пригрозил выйти из организации, а также Международного уголовного суда. Кроме того, он пригрозил прекратить действия союзных соглашений с США. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Дутерте назвал главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а также нецензурно выражался в адрес Евросоюза.