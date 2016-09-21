Президент Филиппин «послал к черту» Европейский союз
Президент Филиппин Родриго Дутерте посоветовал Европейскому союзу «идти к черту». Так он отреагировал на резолюцию европейских депутатов, которые осуждают его методы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
- Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им – идите к черту, - цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил, что таким документом Евросоюз пытается загладить свою вину за грехи, совершенные на Ближнем Востоке.
Европейский парламент неделю назад издал резолюцию, в которой призвал вести борьбу с незаконной наркоторговлей в полном соответствии с государственными и международными стандартами.
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