Президент Филиппин обещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный как «мастер оскорблений», пообещал сбрасывать уличенных в коррупции с вертолета «по пути в Манилу».
- Я делал это раньше, почему бы не сделать это снова?, - цитирует «Национальная служба новостей» слова главы Филиппин.
Как уточняется в материале, Дутерте, когда был мэром Давао, сбросил подозреваемых в похищении с вертолета.
Ранее Дутерте назвал главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а также нецензурно выражался в адрес Евросоюза.
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