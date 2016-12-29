Президент Филиппин обещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный как «мастер оскорблений», пообещал сбрасывать уличенных в коррупции с вертолета «по пути в Манилу».

- Я делал это раньше, почему бы не сделать это снова?, - цитирует «Национальная служба новостей» слова главы Филиппин.

Как уточняется в материале, Дутерте, когда был мэром Давао, сбросил подозреваемых в похищении с вертолета.

Ранее Дутерте назвал главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а также нецензурно выражался в адрес Евросоюза.